À Paris, le chantier de Notre-Dame fait face à l'un de ses plus gros défis

Parallèlement, un deuxième échafaudage léger est en train de s’élever de part et d’autre de l’ancien. Cette structure est plus haute, et, à partir de poutrelles équipées de rails, des cordistes, joliment appelés "écureuils", descendront dans l’échafaudage pour scier et démonter les pièces. Le démontage, qui durera plusieurs mois, devrait commencer en février, mais il faut un climat sec, pas trop froid pour avancer dans ces travaux.