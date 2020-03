A bout de force, les hôpitaux italiens résistent

L'Italie est le pays européen enfoncé le plus profondément dans la crise. Les infrastructures hospitalières sont au bord de l'abîme. Une image de ce qui pourrait arriver chez nous si nous suivons la même pente.

Après s’être transformée en épicentre mondial, hors Asie, de la pandémie de coronavirus, l’Italie représente un exemple que ses voisins européens craignent de suivre prochainement. La trajectoire épidémique de la péninsule donne, en effet, des frissons: les contaminés sont, au moment d’écrire ces lignes, 15.200 et le taux de mortalité du Covid-19 est sans égal, notamment dans la riche Lombardie.

Pour expliquer le nombre troublant des décès (plus de mille), les épidémiologistes évoquent parfois la présence d’une population vieillissante et par conséquent très vulnérable au virus mais aussi des erreurs supposément commises par le système sanitaire italien dans la gestion de crise.

"J’ai été hospitalisée des dizaines de fois dans ma vie. Et ce système sanitaire, performant et gratuit, m’a sauvée. Mais aujourd’hui il est à bout. Ce que l’on vit n’est pas dû à une inefficacité structurelle mais à des circonstances dramatiques exceptionnelles", déclare Domenica, une retraitée, à la sortie de l’hôpital Fatebenefratelli, dans une ville de Milan complètement déserte.

Dans l’angoisse et la confusion des dernières semaines, une seule certitude unit les Italiens: les structures hospitalières et le personnel médical des régions les plus touchées (Lombardie, Vénétie…) sont en train de faire leur maximum. Considérés comme des anges blancs dans les tranchées d’une guerre inédite, les médecins et les infirmiers de la péninsule sont submergés par des messages de gratitude, souvent déposés à l’entrée des hôpitaux.

"En ce moment si grave, vous êtes nos héros", peut-on lire sur une banderole déployée devant l’hôpital San Gerardo de la ville de Monza.

Inverser la tendance

Avec une incroyable résilience, les médecins poursuivent un seul objectif: inverser, dans les deux prochaines semaines, la courbe des contaminations. Ce sont eux qui, avec les récits d’un quotidien aux allures apocalyptiques, ont poussé le pouvoir exécutif à adopter les mesures très restrictives qui verrouillent désormais tout le pays.

"Cette crise aurait pu être endiguée par l’application immédiate d’une rigueur ‘à la chinoise'." Raban Tiele-Winckler Chirurgien

"Nous sommes en train d’accomplir des miracles, mais nous ne pourrons pas continuer ainsi encore longtemps. C'est seulement avec un vrai confinement que nous pourrons sauver un système en pleine surchauffe", ne cesse de répéter Antonio Pesenti, le coordinateur des thérapies intensives de l’unité de crise en Lombardie.

Or, les structures hospitalières lombardes, les plus accablées par la gestion de la crise épidémique, sont parmi les plus performantes au monde, alors que le système sanitaire italien a été considéré comme l’un des meilleurs au niveau international selon une analyse publiée, en 2019, par la prestigieuse revue scientifique The Lancet.

"Nous travaillons 24h/24, sans avoir parfois le temps d’aller aux toilettes. Mais nous devons continuer à croire en la force de nos structures, et ne jamais oublier que la peur aiguise les sens mais que la panique tue", s’écrie Davide, ambulancier volontaire à Milan.

Malades "ordinaires" en péril

L’augmentation exponentielle des contaminés nécessitant des soins intensifs (environ 25% des hospitalisés) met en péril aujourd’hui l’offre médicale destinée aux malades "ordinaires", même ceux qui sont dans un état grave en raison d'un cancer ou d'une pathologie cardiovasculaire.

"L’âge du patient fait partie des paramètres pris en considération dans l’évaluation de la pertinence d’un éventuel triage." Carlo Petrini Président du comité éthique de l’Institut supérieur de santé

"Avec le recul, je pense que cette crise aurait pu être endiguée par l’application immédiate d’une rigueur ‘à la chinoise’. Mais en Occident, nous n’avons pas la forma mentis ni les instruments idéologiques pour imposer préventivement un confinement digne d’un régime autoritaire", nous explique Raban Tiele-Winckler, un chirurgien d’origine allemande qui travaille à Milan.

Les Italiens qui, avant la mise en quarantaine nationale, affichaient une stupeur teintée de scepticisme face aux directives gouvernementales, suivent désormais, avec une docilité très inhabituelle, les règles de confinement. La peur d’une contamination a convaincu les plus sensibles, les chiffres offerts par le "bulletin de guerre" quotidien ont fait plier les derniers désobéissants.

Éventuel triage

Bien que Roberto Fumagalli, directeur du département de réanimation de l’hôpital Niguarda à Milan, ait publiquement précisé "qu’il est absolument faux que les patients soient soignés, ou pas, en fonction de leur âge ou de leurs éventuelles comorbidités", l’application d’une "médecine de guerre" est une hypothèse de plus en plus évoquée.

Dans certains hôpitaux du Nord italien, les médecins, transformés malgré eux en arbitres de la vie ou de la mort d’autrui, s’apprêtent à renoncer à ventiler les malades graves ayant plus de 80 ans.

"Si la progression des cas de contamination devait se poursuivre, il faudrait cibler des critères opérationnels face à un défi sanitaire sans précédent. La déontologie médicale met au centre le malade en prenant en considération l’urgence et les possibilités de réussite des thérapies", explique Carlo Petrini, président du comité éthique de l’Institut supérieur de santé. "Or, l’âge du patient a une influence sur le pronostic médical et fait partie des paramètres pris en considération dans l’évaluation de la pertinence d’un éventuel triage", ajoute-t-il.

Face à un cataclysme sanitaire exceptionnel, des mesures exceptionnelles sont prises. Des espaces d’hospitalisation, dotés de machines de ventilation et d’autres équipements auxiliaires indispensables, pourraient être aménagés dans des hôtels vides, des centres d’exposition ou des hôpitaux désaffectés.

La région Lombardie envisage la transformation de la Foire de Milan en une gigantesque unité de thérapie intensive. Vingt bâtiments préfabriqués devraient pouvoir contenir trente lits chacun. Giulio Gallera, délégué régional de la Santé, a assuré que cette transformation pourrait être accomplie en six jours mais que ce centre aura besoin de machines d'assistance respiratoire et de personnel spécialisé.

"Il n’y a pas encore d’indications officielles précises mais je pense que si la crise devait se poursuivre, les chirurgiens, comme moi, pourraient être appelés à soutenir le travail de nos collègues internistes. Nous sommes une "réserve" prête à être mobilisée à n’importe quel moment", nous confie Raban Tiele-Winckler.

À la guerre comme à la guerre…