"À la Commission européenne de démontrer qu'elle mérite la confiance"...

Didier Reynders, Commissaire européen à la Justice et à l'État de droit, est satisfait de la large majorité obtenue par la Commission von der Leyen auprès du Parlement européen. Il attend maintenant que "cette majorité parlementaire se stabilise". Le travail de conviction auprès des États sur les dossiers les plus chauds sera difficile.

Etat de droit

La surveillance du respect de l’État de droit par les États sera un de ses dossiers les plus chauds. Un bras de fer l’attend avec la Hongrie et la Pologne, accusées par la Commission Juncker de brider la liberté d’expression et la justice. Or, la nouvelle Commission compte un membre issu directement du gouvernement hongrois. "Il n’y a pas de surprise de savoir que des membres de la Commission sont proches des gouvernements, le tout est de tester leur ambition et leur indépendance. Encore une fois, la confiance n’est pas un blanc-seing", indique Didier Reynders.