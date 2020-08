À la recherche d'un poids lourd pour remplacer Phil Hogan

La démission de Phil Hogan est un coup dur pour la Commission d’Ursula von der Leyen. Elle ne perd pas seulement un de ses commissaires les plus expérimentés, elle perd aussi le capitaine du paquebot Commerce, l'un des plus puissants de la flotte de l'exécutif européen. Et ce dans une période où le portefeuille est plus que jamais au cœur de l’action: secoué de l’extérieur par les tensions protectionnistes, et de l’intérieur par une remise en cause de la doctrine du libre-échange sans condition.