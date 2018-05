Accord de gouvernement entre eurosceptiques en Italie

Les leaders du Mouvement 5 Etoiles (M5S) et de la Ligue (extrême droite) ont trouvé un accord de gouvernement et doivent être reçus ce lundi au Quirinal, le palais présidentiel, pour en présenter les détails.

Luigi Di Maio , le jeune leader du M5S et Matteo Salvini , le chef de la Ligue, doivent être reçus ce lundi au Quirinal, le palais présidentiel, pour y présenter les détails de l'accord de gouvernement qu'ils ont trouvé dimanche. Ils devraient même y annoncer le nom d'un futur Premier ministre.

Ces deux formations antisystèmes et eurosceptiques, 70 jours après les législatives, ont trouvé des points de convergence pour former le tout premier gouvernement antisystème du pays.

Dimanche, Luigi Di Maio a téléphoné au secrétaire général de la présidence pour annoncer que lui et Matteo Salvini étaient prêts "à rendre compte de tout, y compris le nom du futur Premier ministre " dès ce lundi. Le nom du nouveau chef de gouvernement devra alors être validé par le chef de l'Etat, Sergio Mattarella, qui pourrait annoncer sa nomination en début de semaine.

D'après certains médias, le candidat pour diriger l'Italie devrait être une "tierce personne" qui n'appartient ni à la Ligue ni au M5S. Plusieurs noms étaient avancés dimanche par la presse transalpine: l'économiste Guido Tabellini , 62 ans, la diplomate Elisabetta Belloni , 59 ans, actuelle secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Michele Geraci , 50 ans, professeur d'économie à la New York University de Shanghai ou encore le président de la société italienne de construction navale Fincantieri, Giampiero Massolo , 63 ans.

Les points de l'accord

> La Ligue et le M5S auraient passé au crible une vingtaine de points et se seraient accordés sur la nécessité de revenir sur une réforme retardant progressivement l'âge de départ à la retraite. Actuellement fixé à 66 ans et sept mois, il doit passer à 67 ans en 2019.