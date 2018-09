Accord en Italie sur un déficit à 2,4% du PIB

Bruxelles demandait en effet à Rome de maintenir son déficit au plus bas et de réduire sa dette publique qui représente quelque 131% du PIB, le ratio le plus élevé en zone euro après la Grèce. Mais après un bras de fer avec le ministre de l'Economie et des Finances, Giovanni Tria, qui plaidait pour 1,6% afin d'éviter toute friction avec Bruxelles et apaiser les marchés, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisytème) de Di Maio et la Ligue (extrême droite) de Salvini ont obtenu gain de cause.