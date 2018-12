Accord mineur sur la réforme de la zone euro

L'accord ouvre la voie au renforcement du système financier européen pour mieux résister aux crises économiques et financières. Il doit encore être approuvé par les chefs d'Etat ou de gouvernement lors du sommet des 13 et 14 décembre.

Budget de la zone euro

L'accord ne valide pas la création d'un "budget de la zone euro" tel que sollicité par Paris. Plusieurs Etats, les Pays-Bas en tête et des pays nordiques, ont freiné des quatre fers, préférant des instruments budgétaires nationaux pour combattre les crises. Tout au plus les grands argentiers européens conviennent-ils que "les travaux pourraient être poursuivis sur la conception, la mise en œuvre et le calendrier d'un tel instrument de convergence et de compétitivité".