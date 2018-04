Affaire Skripal: la Russie veut être incluse dans l'enquête aux côtés du Royaume-Uni

Mercredi soir, lors de la réunion extraordinaire de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), Moscou s'est vu refuser sa demande d'être incluse dans l'enquête sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe, Sergueï Skripal. La Russie ne semble pas vouloir se laisser faire et a décidé, aujourd'hui, de porter le dossier devant le Conseil de sécurité de l'Onu dont la mission principale réside dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

La Russie souhaite spécifiquement, a dit l'ambassadeur russe auprès des Nations unies, que la réunion porte "sur la lettre de la Première ministre britannique Theresa May" accusant la Russie de l'empoisonnement de l'ex-espion Skripal et de sa fille Ioulia. Moscou nie toujours catégoriquement son implication dans cette affaire et dénonce "une provocation" occidentale et "une campagne antirusse"