Affaire Skripal: la police britannique lance un mandat d'arrêt contre deux Russes

La police britannique lance un mandat d'arrêt contre deux ressortissants russes suite à l'affaire de l'empoisonnement d'un ancien espion russe et de sa fille au mois de mars à Salisbury.

Qui sont les suspects? Ils sont identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov. Ces deux noms sont toutefois considérés comme des pseudonymes, a déclaré le chef de l'antiterrorisme britannique, Neil Basu, lors d'un point presse, appelant le public à les identifier. Les deux hommes sont poursuivis pour conspiration en vue de commettre un meurtre et usage et possession de Novitchok, un puissant agent innervant.