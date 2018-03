Airbus craint que le Royaume-Uni soit exclu de Galileo

En janvier dernier, la Commission européenne exprimait sa volonté d'exclure le Royaume-Uni du programme Galileo et de le réserver aux pays membres. Cette décision est très mal perçue par le Royaume-Uni. Airbus presse l'UE et Londres à trouver une solution.

Le Royaume-Uni pourrait ne plus avoir accès au signal le plus sophistiqué de Galileo, crypté et utilisé dans le secteur de la défense. C'est en tout cas la volonté de la Commission européenne. Londres n'est pas la seule à taper du poing sur la table. Le président exécutif d'Airbus, Tom Enders, estime que le Royaume-Uni a sa place dans les programmes spatiaux européens.