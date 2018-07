Alexandre Benalla: "Je n'ai pas commis un délit, j'ai fait un faute politique, d'image"

Une semaine après la révélation de ses violents agissements lors d'une manifestation du 1er mai, le collaborateur d'Emmanuel Macron reconnaît avoir outrepassé ses fonctions, mais invoque "le devoir du citoyen". Se sentant humilié, Alexandre Bennalla dénonce l'amateurisme de l'encadrement policier et une volonté à un niveau important du gouvernement de nuire au Président.

Conspué, remonté mais pas tout à fait isolé, Alexandre Benalla est sorti de sons silence. Soutenu par les journalistes-communicants Marc Francelet et Michèle Marchand - une proche du couple présidentiel, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron a livré sa version des faits sur sa violente intervention sous uniforme policier lors d'une manifestation du 1er mai à Paris. Et c'est au journal Le Monde, par qui le scandale devenu affaire d'Etat est arrivé, qu'il a décidé de se confier. Dans cet interview fleuve, l'homme évoque une intervention citoyenne instinctive face au chaos policier, et une volonté politique de le "tuer" pour nuire au Président.

"J'ai appréhendé quelqu’un et l’ai remis aux policiers. Et la faute que je commets à ce moment-là, c’est d’y aller."

Alexandre Benalla l'assure: il n'a pas demandé à participer au dispositif policier du 1er mai. "Je suis invité à être sur place par Laurent Simonin, chef d’état-major à la Préfecture de police", déclare l'homme, responsable de la coordination pour la sécurité du président. L'invitation est approuvée par le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Strzoda. L'officier de liaison de l'Elysée lui remet bientôt tout l'attirail policier qu'il portera sur place: casque, brasard, radio,... A ses yeux, "il n'y a pas de copinage malsain", seulement une préparation qui "n'a pas été au niveau".

Devoir de citoyen

Une fois arrivé sur place, il déplore que le dispositif qui l'entoure est "sous-dimensionné". Face à la violence des manifestants et dans la confusion de leur "guerilla urbaine", il met son brassard et son casque. Place de la Contrescarpe où sont réunis une cinquantaine de membres du black bloc, il repère un couple précédemment attablé qui jette des bouteilles sur les policiers. Lorsque ceux-ci les appréhendent, Alexandre Benalla intervient. Il affirme que les cinq CRS n'arrivaient pas à maitriser le manifestant, et qu'il est donc intervenu sans donner "aucun coup". Une version qui semble étonnnante au regard des vidéos prises sur place.

Pourtant Alexandre Benalla affirme n'avoir commis aucun délit, et d'avoir simplement rempli son "devoir de citoyen". "J'ai appréhendé quelqu’un et l’ai remis aux policiers. Et la faute que je commets à ce moment-là, c’est d’y aller. Et de laisser de côté mes fonctions à l’Elysée." Et de conclure: "Si je n’étais pas collaborateur de l’Elysée, je referais la même chose."