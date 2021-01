Alexeï Navalny, l'opposant qui fait monter la tension avec le Kremlin...

Depuis la salle d'audience installée à la va-vite dans le commissariat où il était détenu, le militant anti-corruption a appelé ses sympathisants à manifester . "N'ayez peur de rien, descendez dans la rue. Pas pour moi, mais pour vous-mêmes et pour votre avenir", a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. À l'extérieur, alors que la température avoisinait les -20 degrés, plusieurs dizaines de soutiens et de journalistes n'ont pas été autorisés à entrer dans le bâtiment.

Toutefois, les moyens déployés autour de son retour – aéroport fermé à toute personne n'ayant pas de billet d'avion, déploiement en nombre de policiers et de forces anti-émeutes, arrestation de plusieurs membres clés de son mouvement, avion finalement détourné vers un autre aéroport juste avant l'atterrissage – ont fortement contrasté avec l'attitude d'indifférence à l'égard de l'opposant jouée au plus haut au sommet de l'État. "Cela montre la nervosité du pouvoir et marque, je crois, un tournant assez important dans les relations entre le Kremlin et Navalny", analyse Clémentine Fauconnier, maître de conférence en science politique à l'Université de Haute-Alsace.