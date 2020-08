Ambigüité géopolitique

La géopolitique peut-elle rester en dehors de la crise biélorusse? La question n’est qu’entrouverte. Le mouvement démocratique en cours ne semble pas menacer la sphère d'influence de Moscou de la même manière que le soulèvement ukrainien de Maïdan, qui était mû par une aspiration pro-européenne. Il n'en reste pas moins que de par sa géographie, entre la Pologne et la Russie, le pays est bordé des rivalités qui animent le contient depuis des décennies. Et le fait que la principale figure de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, ait choisi la Lituanie – donc l’Union européenne – pour se protéger de la répression d’un régime proche du Kremlin n’a que souligné cette tension. Pour l'heure pourtant, les voisins de la Biélorussie se gardent d’intervenir trop directement. La Russie attend de voir, l’Europe appelle au dialogue et se garde bien de prendre l'opposition sous son aile.