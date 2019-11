Amnesty appelle l'Espagne à libérer deux prisonniers politiques catalans

Amnesty International dénonce la condamnation par la justice espagnole des deux indépendantistes catalans Jordi Cuixart et Jordi Sanchez à neuf ans de prison. L'ONG appelle à leur libération immédiate.

Amnesty International a réclamé ce mardi à la justice espagnole la libération immédiate de deux indépendantistes catalans, Jordi Cuixart et Jordi Sanchez , condamnés à neuf ans de prison pour des actes de sédition lors de la déclaration d'indépendance de la Catalogne en octobre 2017.

Conseiller principal Droit et politique à Amnesty International

"L'interprétation du tribunal est une menace aux droits et à la liberté d'expression"

"Jordi Sànchez et Jordi Cuixart doivent être libérés immédiatement et leurs condamnations pour sédition annulées", a déclaré Daniel Joloy, conseiller principal "Droit et politique" à Amnesty International.