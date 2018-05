Amsterdam entre en guerre contre le tourisme de masse

Après s’être attaquée ces dernières années à la prolifération des coffee shops et des sex-shops, puis plus récemment à l’activité débridée d’Airbnb, la ville d’Amsterdam enfourche un nouveau cheval de bataille contre le tourisme de masse. Le conseil municipal entend prendre au plus vite une batterie de mesures drastiques pour éviter que la ville devienne un "parc d’attractions géant".