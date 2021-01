Anand Menon : "Le véritable tournant du Brexit s'est joué en 1992, à Maastricht"

Professeur en politique européenne et en relations internationales au King’s College de Londres, Anand Menon est également directeur de l’organisme UK in a changing Europe, organisme indépendant créé en 2014 pour éclairer les débats sur la place du Royaume-Uni au sein de l’Union européenne. Quelques semaines après la signature de l’accord commercial post-Brexit, il dresse un bilan des négociations et dessine les perspectives pour les prochaines années.

La campagne de vaccination anti-Covid du Royaume-Uni est, de loin, la mieux maîtrisée en Europe. Est-ce le premier gros succès du Brexit?

C’est un succès pour le moment... Je ne pense toutefois pas que cela soit le succès du Brexit, mais celui des autorités sanitaires britanniques. Cela met aussi en exergue les erreurs faites par l’Union européenne. Même si le Royaume-Uni avait encore fait partie de l’UE, il aurait pu décider d’exécuter sa propre stratégie de vaccination. Les États membres ont, eux, décidé d’attendre l’approbation globale pour les vaccins alors qu'ils n’étaient pas obligés de le faire. Et on sait que le Royaume-Uni était un État membre qui ne s’alignait pas automatiquement sur les décisions collectives.

L’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a finalement été signé au tout dernier moment, mais est quasiment vide sur ce qui reste le plus important d’un point de vue économique: les services financiers. N'est-ce pas surprenant?

Je n’étais pas certain qu’un accord serait trouvé, même si cette issue était probable. La plupart des observateurs s’attendaient à un accord de cette nature. Sur les services financiers, la question cruciale était celle des équivalences. Un chapitre aurait effectivement pu être ajouté sur les services financiers, mais ce n’était pas forcément le plus important. Et, de fait, je ne suis pas sûr que l'on trouve un accord sur les équivalences dans le futur...

Ce qui risque de faire de Londres un Singapour aux portes de l’Europe...

C’est un autre débat, qui concerne d’autres problématiques, comme celui des droits des travailleurs... Mon intuition est que plus le gouvernement s’exprimera sur sa volonté de prendre ses distances avec la réglementation européenne pour donner à la City de Londres un avantage compétitif, moins l’Union européenne sera disposée à être généreuse et à lui accorder des équivalences. Je ne suis pas sûr que le Royaume-Uni ait beaucoup à perdre, sachant que le ministre des Finances Rishi Sunak a encore rappelé que sa volonté première était de rendre Londres plus attractive, d’en faire LE centre.

L’élection de Joe Biden et la fin du trumpisme a-t-elle influencé la posture et la stratégie de Boris Johnson?

Indépendamment du fait que le camp de Joe Biden préférait un accord, cela n’a pas fait une grande différence dans la stratégie de négociation de Johnson. Il voulait un accord, il l’a eu. Et c’est toujours plus facile pour lui de gérer la situation actuelle que celle qui aurait résulté d’une rupture des négociations, avec des conséquences diplomatiques.

L’influent think tank Chatham House a appelé Boris Johnson à abandonner la stratégie du "Global Britain", plus internationaliste qu’européenne, pour faire du Royaume-Uni un pays central dans la diplomatie et la recherche de solutions aux grands enjeux du monde. Est-ce dans l’intérêt du pays?

Ce slogan du « Global Britain » visait surtout à rassurer, à indiquer qu’après le Brexit, le pays ne se replierait pas sur lui-même, qu’il serait encore très ouvert sur le monde. Cela peut être comparé à la décision du général de Gaulle de sortir la France de l’OTAN, en 1966, tout en restant très active au niveau international dans les années suivantes, avec un renouvellement des engagements vers les intérêts occidentaux, par exemple lors du Printemps de Prague, où la France a été l’un des premiers pays à critiquer la réaction soviétique.

Sur les questions de défense, il est très difficile d’anticiper l’avenir de la coopération européenne. On ne sait plus très bien ce que représente le traité de Lancaster signé entre la France et le Royaume-Uni, en 2010, ni comment les pays européens se situent pas rapport à l’OTAN...

Tout reste très interconnecté. Et les principaux acteurs continuent de se parler les uns avec les autres, de partager leurs visions. Plus ils échangent, plus ils prouvent qu’ils sont en mesure de coopérer, même si le temps où les principaux pays européens pouvaient intervenir ensemble dans un conflit militaire de grande ampleur appartient au passé. L’OTAN est affaiblie en raison de la position américaine, mais nous savons aussi par ailleurs que les intérêts britanniques et les intérêts français sont essentiellement les mêmes. Et cela ne changera pas, car c’est une réalité géographique. Que le Royaume-Uni soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union européenne, les intérêts sécuritaires communs n’évolueront pas d’ici dix ans, même avec un autre président aux États-Unis.

Jusqu’à présent, les conservateurs n’ont pas semblé très inquiets du spectre d’un nouveau référendum en Ecosse, de la situation en Irlande du Nord et d’une éventuelle dislocation du Royaume-Uni. Comment l'expliquez-vous?

Je ne pense pas que l’Irlande du Nord va rejoindre de sitôt la République irlandaise. La réunification ne correspond pas forcément au souhait de l’Eire, ni même aux nationalistes nord-irlandais, qui trouvent leur intérêt dans le statu quo. Nous savons depuis longtemps qu’il y a une évolution démographique favorable à une Irlande réunifiée, mais cette évolution a été si lente que l’on a pu penser que cette réunification n’interviendrait jamais. Aujourd’hui encore, il est difficile de dire que l’Irlande sera réunifiée, car le processus est loin d’être simple.

Pour l’Ecosse, c’est différent. Si le SNP remporte les élections l’an prochain, il y a une grande probabilité de voir un second référendum sur l’indépendance écossaise. Mais je ne pense pas que Boris Johnson ait de véritables raisons d’être inquiet à ce stade, car même si le SNP remporte les élections, et même s’il organise ensuite ce référendum, rien ne dit que les Ecossais choisiront l’indépendance. Le SNP n’a pas encore su donner d’éléments tangibles sur le futur de la frontière entre l’Angleterre et l’Ecosse en cas d’indépendance.

Le danger irlandais est-il pour autant vraiment écarté? Rien ne dit que des autorités démocratiques apporteront leur consentement dans quatre ans, comme le prévoit l’accord de retrait...

La question irlandaise est résolue en ce sens qu’un accord a été signé avec l’UE pour surveiller de près le problème irlandais. Effectivement, d’ici quatre ans, un vote à Stormont (Ndlr: parlement nord-irlandais) sera nécessaire, et il faut espérer qu’il y ait un exécutif pour le voter. Mais en théorie, nous avons signé un accord qui garantit qu’il n’y aura pas de frontière entre les deux Irlandes, mais plutôt des contrôles entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Vous avez écrit dans l’un de vos livres que les graines du Brexit avaient été semées il y a très longtemps et que les rôles de David Cameron, Nigel Farage et Boris ont finalement été très relatifs.

Le traité de Maastricht, en 1992, a été le véritable tournant, car il a transformé le parti conservateur en un parti profondément anti-européen. Il a mené à une situation que les Britanniques n’ont jamais voulue : une Europe politique. Ils ne voulaient initialement qu’un marché européen, c’est la seule chose pour laquelle ils étaient prêts à sacrifier une part de souveraineté. Le sentiment britannique vis-à-vis de l’Union européenne a été négatif bien avant le référendum de 2016. D’ailleurs, il faut noter que les Britanniques n’ont, virtuellement, pas changé d’avis depuis le référendum. La campagne du "Leave" n’a pas fait changer d’avis à des citoyens qui étaient favorables à l’Union européenne. Elle les a seulement persuadés que leur volonté de quitter l’Union européenne pouvait se réaliser avec leur vote.

Beaucoup de votants lors du référendum ne fréquentaient pas habituellement les bureaux de vote. 2,8 millions de personnes qui n’ont pas voté lors de l’élection générale de 2015 ont voté un an plus tard lors du référendum. Et la majorité de ces personnes a probablement voté pour le Leave.

Le Royaume-Uni n’a jamais été un membre à part entière de l’Union européenne car il est resté en dehors de la zone Schengen et de l’eurozone. Est-il stupide de penser que les Britanniques n’auraient pas été aussi eurosceptiques s’ils avaient pleinement adhéré à l’esprit de l’UE?