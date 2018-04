Andrea Nahles, la première femme à la tête du SPD

Près de sept mois plus tard, Andrea Nahles n’est plus ministre mais à la tête du groupe parlementaire social-démocrate au Bundestag et à ce titre, elle jouera un rôle capital dans la nouvelle grande coalition – dite GroKo – ficelée par la CDU et le SPD après l’échec des négociations entre Angela Merkel, les Verts et les libéraux en novembre. Son discours passionné devant les délégués du SPD réunis en congrès en janvier avait permis de sauver la GroKo si impopulaire auprès de la base.