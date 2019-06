Angela Merkel à nouveau prise de tremblements

Comme en témoignent les images diffusées par la télévision allemande, Angela Merkel a été prise de secousses, qu'elle a semblé tenter de contenir en se croisant les bras. Les tremblements ont duré environ deux minutes et se sont arrêtés dès qu'elle a pu se déplacer.

Interrogé par la presse, l'entourage d'Angela Merkel a fait savoir qu'elle "va bien" et que ses rendez-vous de la journée sont maintenus. Elle doit prendre l'avion pour se rendre au G20 d'Osaka.

Le 18 juin, Angela Merkel avait été filmée en proie à des tremblements plus impressionnants encore. Son corps avait été pris de secousses lors d'une revue des troupes en plein soleil en compagnie du président Ukrainien Volodymyr Zelenskiy, le 18 juin. Elle avait répondu à l'inquiétude de la presse en mettant ce souci sur le compte d'une déshydratation: "Depuis, j'ai bu au moins trois verres d'eau, dont j'avais apparemment besoin, et je me sens très bien à présent."