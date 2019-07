Angela Merkel fait la leçon à Donald Trump

Angela Merkel se sent " en pleine forme " et " entièrement à même d’exercer ses fonctions ". Lors de la traditionnelle conférence de presse d’été, qui marque le début de la pause estivale du gouvernement, la Chancelière n’a pu éviter quelques questions sur sa santé, alors qu’elle a été victime de plusieurs crises de tremblements spectaculaires lors d’événements officiels au cours des dernières semaines, faisant douter de sa capacité à mener à terme son mandat. "Croyez-moi, je suis particulièrement intéressée par l’état de ma santé. Sachant qu’ après mon mandat, j’ai l’intention de poursuivre mes activités! "

AKK à la Défense

"Je me sens en pleine forme."

Du Brexit à l’Iran, en passant par les questions migratoires, la situation économique en ex-RDA trente ans après la chute du mur de Berlin et la précarité de sa coalition, Angela Merkel a évoqué l’ensemble des sujets du moment. Mais le véritable temps fort de la séance a été le soutien appuyé qu’elle a apporté aux quatre élues démocrates américaines, attaquées via Twitter par le président américain Donald Trump, les enjoignant à "retourner chez elles". Les quatre députées ont la nationalité américaine et trois d’entre elles sont nées aux Etats-Unis.