Angoisse autour du coronavirus, l'Italie fortement touchée

Considéré par Pékin comme sa "plus grande urgence sanitaire" depuis 1949 , le nouveau coronavirus a forcé dimanche la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine, et plusieurs pays à se protéger de la propagation rapide du virus en Iran .

Le carnaval de Venise est arrêté

Arrêt du carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes: le Nord de l'Italie se prépare à vivre des jours d'angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours. La découverte de plusieurs foyers vendredi, jour où a été annoncé le premier décès d'un Italien (et d'un Européen), puis la multiplication rapide des cas, passés de 6 à près de 150 dimanche, préoccupe les autorités et la population locale.