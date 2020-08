Ankara étend sa zone de recherche gazière en Méditerranée

Erdogan fait fi des remontrances européennes et annonce ce dimanche l’extension de ses zones de recherches de gaz, crispant encore davantage ses relations avec L’UE.

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell a appelé dimanche Ankara à cesser "immédiatement" ses recherches en Méditerranée. L 'annonce d'Ankara accroît "regrettablement les tensions et l'insécurité" , souligne Josep Borrell dans un communiqué publié par ses services.

Sur fond de tensions en Méditerranée orientale, cette annonce "sape les efforts pour reprendre le dialogue et les négociations" et s'oppose à la désescalade qui est "la seule voie vers la stabilité et des solutions durables comme l'ont redit les ministres des Affaires étrangères vendredi", lors d'une réunion à distance des chefs de la diplomatie des Etats membres.