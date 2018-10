Après le départ de son ministre de l'Intérieur, Macron peine à reprendre la main

Le président français tente actuellement de dédramatiser le départ de deux ministres emblématiques, Nicolas Hulot il y a quelques semaines et maintenant le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Les pronostics s'assombrissent en vue des élections européennes.

Car le départ incontrôlé de Gérard Collomb est intervenu à peine plus d'un mois après celui du non moins emblématique ministre de l'Environnement Nicolas Hulot. Et alors qu'entre les deux "événements" avait eu lieu un séminaire gouvernemental censé démontrer aux Français que le chantier des réformes ne devait connaître aucun temps mort grâce à une équipe ressoudée.