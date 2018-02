Après le scandale, Oxfam menacé de perdre une partie de ses financements

Le scandale touchant l'ONG Oxfam sur le recours à des prostituées et de potentiels abus sexuels par certains de ses agents en mission à Haïti et au Tchad a entraîné lundi la démission de la directrice générale adjointe, Penny Lawrence.

Le secret a été très bien gardé, trop bien gardé, pendant près de sept ans. En 2011, sept salariés d’Oxfam, envoyés en mission humanitaire à Haïti dans les mois qui suivaient un terrible tremblement de terre (220.000 morts), ont été licenciés ou poussés vers la démission après une enquête interne faisant état d’un recours courant à des prostituées locales. Révélée par le Times en fin de semaine dernière, cette affaire plonge cette ONG créée en 1942, dans la plus grande tempête de son histoire.

La plus grande erreur est d’avoir laissé les salariés incriminés rejoindre d’autres ONG sans mettre en garde ces dernières sur leur comportement de prédateur.

Il est reproché à sa direction de l’époque d’avoir volontairement dissimulé ce scandale afin de protéger son excellente réputation, absolument essentielle pour recevoir des fonds en provenance des gouvernements, des entreprises et de généreux donateurs (environ 300 millions de livres par an, soit 339 millions d’euros) et continuer d’intervenir dans les zones de grande pauvreté ou de détresse humaine.