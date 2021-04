Armin Laschet se rapproche de la chancellerie allemande...

Armin Laschet a remporté lundi une bataille importante dans la course à la chancellerie. Son parti, la CDU, a choisi de le soutenir face au Président de la CSU Markus Söder pour mener la liste commune aux deux formations en vue des législatives de septembre.

Choix plus stratégique que populaire

Affable et tout en rondeurs, Armin Laschet dirige le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la région la plus peuplée du pays. Il dispose ainsi du soutien de la plus forte fédération des conservateurs allemands. Mais à 60 ans, le Rhénan à l’accent chaud lutte avec une cote de popularité en berne, en partie du fait de ses revirements sur le dossier sanitaire. Seuls 13% des Allemands estiment qu’il ferait un bon chancelier, contre 37% ayant cet avis au sujet de son rival bavarois.