Arnaud Montebourg: "L’Europe détruit notre économie au lieu de la soutenir"

Ancien ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique français, Arnaud Montebourg, devenu entrepreneur, est un ardent défenseur du "Made in France" et de la souveraineté industrielle et économique. Il se définit comme "un souverainiste raisonnable" qui croit "que la question sociale ne se traite que par le développement économique et le partage de la valeur." Il brosse un portrait au vitriol de la gauche actuelle et de l'Union européenne.