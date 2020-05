Au Royaume-Uni, la loi migratoire est sur les rails

Une première version de cette loi, dénommée "Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Bill", a été votée à la chambre des Communes et va poursuivre son chemin parlementaire. Inspirée du modèle australien à points, elle fera passer les hauts niveaux de qualification en priorité, et obligera les candidat(e)s à avoir obtenu au préalable un emploi et des revenus d’au moins 25.600 livres (environ 28 000 euros) par an. Des points supplémentaires pourront être accordés selon certains critères, liés notamment au niveau d’anglais et aux besoins sectoriels.