Au Royaume-Uni, le choix de "vivre avec" le virus

Au tout début de la pandémie, Boris Johnson a brièvement contemplé le concept d'immunité collective , avant d'opter pour le confinement lorsqu'il était déjà trop tard. Vingt mois plus tard, les vaccins constituent le premier moyen d'acquisition d'anticorps permettant d'échapper à des formes graves du Covid-19. Mais le nombre élevé de contaminations, particulièrement depuis la levée des restrictions , contribue également à renforcer cette barrière immunitaire qui permet actuellement aux autorités politiques et sanitaires d'envisager l'avenir avec une relative sérénité.

Près de cinq millions de personnes ont en effet été infectées par le Covid-19 depuis le cœur de cet été au Royaume-Uni, soit plus de la moitié du total officiel de contaminations au cours des seize mois précédents. Dans le même temps, grâce aux vaccins, le nombre d'hospitalisations quotidiennes est resté relativement stable, environ quatre fois inférieur à celui du pic de l'hiver dernier . Le nombre de décès quotidiens est lui près de neuf fois inférieur à celui de ce même pic et représente moins de 10% de l'ensemble des décès, toutes causes confondues. Les variations de courbes sont très limitées, avec des niveaux quasiment identiques en cette fin novembre à ceux de la fin juillet. Alors que près d'un quart de la population a déjà reçu une troisième dose, à laquelle les plus de quarante ans sont éligibles depuis ce lundi, la situation sanitaire est désormais relativement prévisible.

"Protection à plus long terme"

L'immunologiste John Bell, de l'université d'Oxford, estime que les très hauts niveaux de contaminations enregistrés au Royaume-Uni, non seulement depuis cet été, mais aussi depuis le début de la pandémie, jouent aujourd'hui un rôle dans la relative prévisibilité de la crise, à la différence de pays relativement épargnés au début, comme l'Allemagne: "Il est possible que le long délai avant de décider le premier confinement, et la large étendue de la maladie, nous aient donné une protection de plus long-terme." Une vision partagée par Andrew Pollard, directeur du Oxford Vaccine Group: "Nous avons connu une forte diffusion depuis cet été, et il me semble très peu probable de faire face dans les mois à venir à la forte augmentation qui est observée par ailleurs. Nous avons dépassé ce stade."