Au Royaume-Uni, récession rime avec augmentation des naissances

Des chercheurs de la Banque d'Angleterre ont essayé de savoir si une politique monétaire accommodante sur les taux hypothécaires pouvait avoir des répercussions sur la fécondité des ménages britanniques . Ils estiment ainsi que la politique monétaire de 2008 et 2009 a entraîné la naissance de 14.500 nouveaux-nés en 2009 et a augmenté le taux de natalité de 7,5% au cours des trois années suivantes.

En se basant sur les données administratives relatives aux hypothèques et aux naissances dans le royaume britannique, les chercheurs ont estimé que chaque réduction d'un point de pourcentage des taux d'intérêt conduit à une augmentation de 2% du taux de natalité au Royaume-Uni .

Les chercheurs suggèrent aussi que dès que la barre des 30% de prêts hypothécaires à taux variables est dépassée, l'évolution du taux de natalité au cours d'une récession devient positive et augmente jusqu'à 5%. Un seuil qui serait bien supérieur à la part de taux ajustable aux États-Unis. Ces variations de taux auraient des conséquences plus directes et immédiates sur les finances des emprunteurs.