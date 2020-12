Au moins deux personnes tuées par une voiture dans une zone piétonne en Allemagne

Une voiture a percuté mardi des passants dans une zone piétonne à Trèves, en Allemagne, faisant deux morts et une quinzaine de blessés, et son conducteur a été arrêté.

La police de Trèves en Allemagne est intervenue ce mardi après qu'un conducteur automobile a renversé plusieurs passants. Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans cette ville de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l'Allemagne, non loin de la frontière avec le Luxembourg, a indiqué la police sur Twitter. Elle n'était toutefois pas en mesure en début d'après-midi de préciser s'il s'agissait d'un accident, du geste d'un forcené ou d'un possible attentat à la voiture bélier.