Avant le jeudi noir, le gouvernement Macron cultive l'ambiguïté

Pédagogie, négociations avec les syndicats, décalage possible de la date de la réforme. Échaudé par les Gilets jaunes, l’exécutif français tente de se montrer "flexible" en vue d’éviter une grève qui dure.

"Notre système de retraite né en 1945 est à bout de souffle, compliqué, injuste et fragile financièrement. Il est nécessaire de le refonder pour que le régime de retraite par répartition puisse continuer à vivre." Hier matin sur France Inter, Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, s’est livré à une énième justification de la réforme des pensions en cours avant jeudi prochain.

"Je refuse d’entendre qu’il y a des gagnants et des perdants dans cette réforme."

À cette date, enseignants, policiers, infirmières, avocats , devraient rejoindre le mouvement de grève lancé à l’origine par les cheminots contre la refonte en cours. "Je refuse d’entendre qu’il y aura des gagnants et des perdants dans cette réforme" , a insisté Bruno Le Maire, faisant allusion au fait que "chaque point cotisé aurait la même valeur." Il a ainsi rappelé que la pension serait augmentée dès le premier enfant et que les salaires des enseignants bénéficieraient d’une revalorisation pour ne pas être lésés.

Nombre d’inconnues

Reste que si le gouvernement affiche son ambition d’ uniformiser les 42 régimes actuels et plaide pour un système universel, nombre d’interrogations subsistent sur sa méthode. Comment s’organisera la transition vers le nouveau régime? Comment seront financées les pensions? Quel sera l’âge effectif de départ à la retraite? Sur ces points, l’exécutif affirme que rien n’est tranché et que les discussions sont en cours avec les syndicats. Même si, à bien des égards, les points de vue diffèrent.

Sur les finances, le gouvernement souhaiterait, contrairement à la CFDT, syndicat pourtant le plus conciliant, qu’en 2025, au moment de l’entrée en vigueur de sa réforme, les comptes du système de retraite soient à l’équilibre. Or, le Conseil d’orientation des retraites (COR) prévoit un déficit compris entre 8 et 17 milliards d’euros à cet horizon.