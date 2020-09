Avec pertes et fracas, la France se lance dans la 5G

Les joutes médiatiques des dernières semaines n'ont rien changé. Ce mardi, la France a finalement lancé les enchères pour attribuer les premières fréquences 5G. Autrement dit, de téléphonie de cinquième génération. Intéressés par cette nouvelle technologie, les quatre principaux opérateurs de téléphonie de l'hexagone - Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR - s'apprêtent donc à se partager 11 lots de fréquence d'une puissance de 10 mégahertz (MHz). Sachant que ceux qui obtiendront le plus grand nombre de blocs pourront offrir à leur clientèle un meilleur débit. Le prix plancher a été fixé à 70 millions d'euros mais l'affaire pourrait rapporter à l'Etat la rondelette somme de plus de 2 milliards d'euros. Bref, les enjeux sont considérables. Tant pour les groupes de télécommunications que pour quantité d'autres secteurs. Car si la 5G va permettre d'accélérer le débit de transfert des données, avec des vitesses de connexion 10 fois plus rapides que pour la 4G, elle ouvre également la voie à de nombreuses ruptures technologiques. A la fois dans les domaines de la télémédecine, avec, par exemple, l'usage de robots de chirurgie à distance, des véhicules autonomes, de l'internet des objets, ou de la numérisation des usines, pour n'en citer que quelques-uns.