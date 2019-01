Avec son grand débat, Emmanuel Macron tente de reprendre la main

Avec sa Lettre aux Français et un grand débat qui débute aujourd’hui, le chef de l’Etat français joue la seconde partie de son quinquennat.

Telle une mise en abyme, le courrier en lui-même fait débat. À peine diffusé, le texte adressé dimanche par Emmanuel Macron à ses compatriotes en prélude à une grande concertation nationale qui débute ce lundi, a fait se lever un vent de critiques et de suspicions . Le chef de l’Etat français, qui doit se rendre mardi dans une petite ville de l’Eure aux côtés de 600 maires, en profitera sans doute pour se livrer à une explication de texte.

Lequel comporte au moins une contradiction apparente. S’il y assure en effet que la parole sera libre et qu’il n’y aura pas "de questions interdites", il fixe néanmoins un périmètre restrictif. L’impôt est le premier thème qui sera au centre des discussions suivi de "l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques", de la "transition écologique" et de l’évolution de la démocratie représentative.