Benalla, entre excuses et explications

À ce stade, la commission d'enquête n'a pas obtenu toutes les réponses à ses interrogations sur le rôle joué à l'Élysée par Alexandre Benalla. Elle cherche en particulier à établir s'il a rempli une fonction de protection personnelle du président , ce qui relèverait d'un "dysfonctionnement" des services de l'État, cette tâche sensible étant dévolue à des unités d'élite de la police et de la gendarmerie.

Alexandre Benalla, à l'origine de la plus grave crise politique essuyée par Emmanuel Macron depuis son élection, est convoqué ce mercredi par les sénateurs français qui attendent des réponses sur le rôle qu'a pu avoir cet ex-collaborateur dans la protection du président .

Ses principales déclarations avant les questions des sénateurs

- "J'ai ressenti à un moment un acharnement médiatique, un acharnement politique et j'ai eu l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu se servir des institutions de notre pays à des fins politiques et médiatiques".