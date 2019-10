Berlin encadre les loyers

Les loyers berlinois restent moins élevés que ceux de Munich, Paris ou Londres. Mais ils ont doublé en dix ans. Si les locataires jouissant de baux anciens paient en moyenne 5 euros par mètre carré loué, les nouveaux contrats se concluent rarement en dessous de 10 à 12 euros du mètre carré, jusqu’à 15 euros pour les logements les plus prisés ou le neuf. Mais à Berlin, l’évolution des salaires n’a pas suivi, et la question du logement est devenue la préoccupation "numéro un" des habitants.

Gel pendant cinq ans

Le texte de 50 pages adopté mardi par la ville-Etat est inédit en Allemagne. Après des mois de débats acharnés, la coalition a adopté son projet d’encadrement des loyers: pendant les cinq années à venir, le niveau des loyers sera donc gelé sur la base de juin 2019, et les nouveaux contrats ne pourront excéder 8,48 euros du mètre carré pour un logement ancien (construit avant 1918) dans un quartier huppé, 7,65 euros et 7,46 euros pour un quartier populaire.

Les logements les plus récents (construits entre 2003 et 2013) pourront coûter entre 11,48 et 12,50 euros au mètre carré. Les locataires dont le loyer excède les grilles définies pourront réclamer une baisse de prix. Les propriétaires ne pourront plus justifier de coûteuses rénovations pour demander une hausse du bail.