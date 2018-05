Berlin et Paris, entre confiance et désaccords sur la zone euro

Alors que le couple franco-allemand doit présenter en juin sa feuille de route pour la réforme de l'Europe post-Brexit, les divergences sont importantes entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Les deux chefs d’État demeurent néanmoins confiants.

La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron avaient souhaité faire de l'axe Berlin-Paris le moteur d'un projet réformateur pour l'Europe. Les deux pays comptent présenter une feuille de route commune pour refonder l'Union Européenne. Leur ambition pourrait-elle être freinée par l'augmentation des désaccords entre les deux parties?

Trouver des "solutions communes"

Bien que des désaccords continuent à poindre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, le tandem franco-allemand a réaffirmé sa confiance dans sa faculté à parvenir à un consensus avant le prochain grand rendez-vous européen, le sommet des 28 et 29 juin à Bruxelles.

Alors que l'efficacité du couple franco-allemand a été entravée par les longues tractations pour parvenir à former un gouvernement de coalition à Berlin, Angela Merkel a affiché son optimisme. En dépit de leurs différences, la France et l'Allemagne trouvent "toujours des solutions communes", a-t-elle affirmé ce lundi.

Malgré les frictions, l'Elysée préfère mettre en lumière les dossiers qui ont évolué ces derniers mois. Durcissement de la directive sur les travailleurs détachés, harmonisation fiscale ou encore financement de la défense, certains sujets ont fait l'objet de progressions. Paris insiste également sur "le travail" fait en France depuis un an, notamment le passage du déficit budgétaire sous la barre des 3% du PIB.

Le Président Macron prononcera un "discours de projection" axé "sur le rêve et l'utopie européenne" à l'horizon "2030/2050", a précisé l'Elysée. L'objectif étant de "ne pas répéter les messages déjà passés" notamment dans le discours du chef d’État à la Sorbonne.

"Merci pour cet honneur. L'Europe mérite qu'on la défende et qu'on la refonde!", avait réagi le chef d'Etat à l'annonce de l'obtention du prix au mois de décembre. Après François Mitterrand en 1988, il est le deuxième président français en exercice à se voir décerner le prix pour sa "contribution à l'unification européenne." Angela Merkel avait quant à elle reçu la récompense en 2008.

Alors que leur dernière rencontre remonte à trois semaines, le Président français et la chancelière allemande se retrouveront ce jeudi à Aix-la-Chapelle. Angela Merkel remettra à Emmanuel Macron le prix Charlemagne qui récompense "sa vision forte pour une nouvelle Europe."

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz , s'était dit "très optimiste" en marge de deux jours de discussions avec ses homologues européens à Sofia, en Bulgarie. "Nous travaillons dur pour trouver des solutions et nous y arriverons", avait-il ajouté.

"Je ne peux pas imaginer que nous n'arrivions pas à un accord", a expliqué Bruno Le Maire, son homologue français. "Nous allons dans la bonne direction. La France et l'Allemagne ont la même ambition."

Quels sont les points de divergence?

Emmanuel Macron avait appelé de ses vœux une intégration plus poussée des 19 pays composant la zone euro. Une exigence qui se traduit par une volonté de doter cet ensemble d'un budget et de recettes fiscales spécifiques.

Dans la même optique, le président français a soumis l'idée de la création d'un "parlement de la zone euro" et d'un poste de "ministre des Finances." Constatant l'opposition de l'Allemagne et d'autres États, l'exécutif français ne mentionne plus cette option.