Berlin veut baisser l'impôt sur les sociétés

Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, envisage cette mesure pour contrer les effets d’une possible récession.

Le ministre allemand de l’Économie, Peter Altmaier, entreprend en cette fin de semaine la tournée des PME leaders de leur secteur en Basse-Saxe, Rhénanie et en Saxe-Anhalt. À la veille de son départ jeudi, il a précisé les grandes lignes de l’offensive PME qu’il entend entamer dans les prochains mois alors qu’une récession technique menace l’économie allemande. L’Allemagne, très dépendante de ses exportations, souffre particulièrement de l’incertitude autour du Brexit et des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.