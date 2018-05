Berlusconi réhabilité

Condamné, Silvio Berlusconi n'avait pu être candidat pour son parti Forza Italia aux législatives du 4 mars. Mais le voilà réhabilité par la justice. Il peut à nouveau siéger au parlement et occuper des fonctions publiques. Si les tentatives de former un gouvernement antisystème échouent et qu'il faut lancer de nouvelles élections, l'ex-Cavaliere pourrait à nouveau être candidat!