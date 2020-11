Boris Johnson entame sa conversion verte

À un an de la COP26 sous présidence britannique, le Premier ministre Boris Johnson a présenté un nouveau plan climat censé montrer l’exemple au niveau international.

Leader de la lutte contre le changement climatique dans les années 2000, avec notamment la publication du rapport Stern, le Royaume-Uni a ensuite axé son agenda sur la gestion des conséquences de la crise financière, puis le Brexit.

Les annonces très concrètes et ambitieuses de Boris Johnson marquent un retour de Downing Street au temps long, plus encore que celui que nécessiteront l’après-Covid et l’après-Brexit.

Le Premier ministre récupère ainsi le témoin de relais qu’avait essayé de lui transmettre Theresa May avant de quitter le Number 10. Le dernier acte fort de celle-ci avait été d’engager le Royaume-Uni à éliminer sa contribution nette à l’émission des gaz à effet de serre d’ici 2050. Un mois plus tôt, en réaction au mouvement Extinction Rebellion et sur proposition du Labour, les députés avaient voté en faveur d’une déclaration de l’état d’urgence climatique.

Accélération

Le nouveau programme annoncé par Boris Johnson marque une accélération sensible de la stratégie de lutte contre le changement climatique, initiée il y a exactement vingt ans, en novembre 2000, par le lancement du Climate Change Programme.

Certaines des mesures de ce nouveau plan en dix points seront difficiles à évaluer, d’autres représentent des engagements concrets. D’ici 2030, les objectifs qui devront être remplis seront: la capture et le stockage de 10 millions de tonnes de carbone, la multiplication par quatre de la production d'énergie par éolienne offshore à 40 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter l'intégralité des logements du pays. Mais aussi la plantation de 30.000 hectares de forêt chaque année, et la fin de la vente de véhicules à diesel ou essence, au profit des véhicules électriques. Cette interdiction interviendra quatre ans trop tard selon un report du think tank New Automative et de Quadrature Climate Foundation, qui estime que les voitures vont émettre l’équivalent de 46 millions de tonnes de CO2 d’ici 2030, contre un peu moins de 33 millions selon la cible fixée par le Committee on Climate Change britannique.

Un bilan d’étape de Climate Transparency sur l’action menée par les pays du G20 pointe par ailleurs le retard pris par le Royaume-Uni pour déclarer son niveau de contribution à la réduction des gaz à effet de serre, en conséquence de sa sortie de l’Union européenne.

Bon élève

Globalement, en grande partie grâce aux efforts faits dans les années 2000, le Royaume-Uni reste l’un des bons élèves de l’Accord de Paris. Entre 2012 et 2017, le niveau d’émission par habitant était légèrement inférieur à la moyenne des pays du G20 (7 tonnes de CO2 par habitant, contre 7,32) et baissait beaucoup plus rapidement (-22,8% contre -2,3%). Les émissions totales du Royaume-Uni depuis 1990 ont baissé de 44%. L’accord de Paris (2015) prévoit une baisse de 40% des émissions de l’UE entre 1990 et 2030 dans l’Union européenne.

Cette "révolution industrielle verte" devrait permettre de créer 250.000 jobs. Le coût du plan est estimé à 12 milliards de livres (14 milliards d’euros). Le montant peut faire sourire au regard des plus de 40 milliards de livres qui seront dépensés pour le programme massif de tests anti-Covid, et surtout de la hausse des investissements militaires annoncés dans la foulée de ce plan climat: +16,5 milliards de livres sur quatre ans, alors que le budget était déjà de 42,2 milliards en 2019. Les interventions militaires du Royaume-Uni ont pourtant été rares depuis vingt ans, et plus souvent dévastatrices (Irak en 2003, Libye en 2011) que salvatrices.

Les principaux engagements britanniques d’ici 2030 Capture et stockage de 10 millions de tonnes de carbone;

Multiplication par quatre de la production d'énergie par éolienne offshore, à 40 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter l'intégralité des logements du pays;

Fin de la vente de véhicules à diesel ou essence, au profit des véhicules électriques;

Plantation de 30.000 hectares de forêt chaque année.