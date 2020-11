Boris Johnson face au gouffre du "mauvais" no deal

Répondre à cette question est plus urgent que jamais puisque la chambre des Lords vient de supprimer les parties qui étaient censées mieux amortir les effets d’un no deal. Les motivations vont au-delà de la protection des intérêts britanniques: il s’agit avant tout de respecter le droit international, et de garantir que les engagements pris l’an dernier dernier avec l’Union européenne seront respectés.