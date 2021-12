Boris Johnson "humilié", son parti sévèrement battu lors d’une législative partielle

Des fêtes à Downing Street

"L'effondrement calamiteux du soutien aux conservateurs (…) va effrayer de nombreux députés conservateurs et risque de soulever des questions sur l'avenir de Johnson", note le quotidien de gauche The Guardian. Et, renchérit le Times, "ce résultat ajoute un peu plus de pression sur le Premier ministre, qui a déjà enduré des semaines douloureuses à Westminster".