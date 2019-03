Brexit: May envisage un quatrième vote

Gouvernement d'union nationale

Selon plusieurs quotidiens britanniques, Downing Street envisage de mettre les députés face à un choix : soit ils votent l'accord de Theresa May, soit un projet alternatif qui recueillerait le soutien de nombreux députés lundi et pencherait pour un Brexit plus doux que le texte actuel.

Risque "croissant" d'un "No deal"

Faute d'accord approuvé par le Parlement, un "no deal" (sortie sans accord) le 12 avril, hypothèse qui affole les milieux économiques, reste le scénario "par défaut", a averti vendredi Theresa May.

Pour éviter cette sortie brutale, Theresa May pourrait se résigner à demander un nouveau report , de plus longue durée, mais qui l'obligerait à organiser des élections européennes fin mai. Un sommet européen spécial a été convoqué le 10 avril .

Selon le tabloïd The Sun, 170 députés conservateurs, dont une dizaine de ministres, ont écrit à la cheffe de gouvernement pour exiger que le Royaume-Uni quitte l'UE rapidement et ne participe pas aux élections européennes. Brandon Lewis a confirmé avoir connaissance de cette lettre, qu'il n'a lui-même "pas signée". "Nous devrions faire tout ce que l'on peut pour quitter l'UE de manière ordonnée le plus rapidement possible", a-t-il déclaré à la BBC, ajoutant: "l'accord est la bonne façon de le faire".