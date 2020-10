Brexit: Ursula von der Leyen lance une procédure d'infraction contre le Royaume-Uni

La Commission a envoyé une mise en demeure au gouvernement de Boris Johnson et attend ses observations endéans un mois.

Mise en demeure

La Commission a envoyé une mise en demeure au gouvernement de Boris Johnson et attend ses observations endéans un mois. C'est le premier pas d'une procédure formelle qui peut mener la Commission à attaquer un État devant la Cour de Justice de l'Union . Celle-ci reste compétente à l'égard du Royaume-Uni pendant la période de transition, mais aussi pour la mise en oeuvre de l'accord de retrait.

La lettre de la Commission marque une nouvelle étape dans l'escalade des tensions entre Londres et l'Union européenne alors que les négociations se poursuivaient cette semaine et que le sujet doit être abordé lors du Conseil européen de ces jeudi et vendredi.