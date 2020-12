Brexit: les négociations se poursuivent, les "prochains jours sont importants"

Les négociations se poursuivent au cinquième étage du Berlaymont en quête d'un accord sur l'après-Brexit. Michel Barnier évoque "quelques jours" encore de pourparlers.

Une cinquantaine de négociateurs européens et britanniques poursuivaient leur bras de fer, ce lundi à Bruxelles, au cinquième étage du Berlaymont. Un jour après qu'Ursula von der Leyen et de Boris Johnson ont demandé à leurs équipes de poursuivre les travaux, la partie européenne montrait la lumière à la sortie du tunnel. Michel Barnier, qui informait ce lundi matin les 27 ambassadeurs de l'Union, a souligné dans un tweet que "jamais un accord aussi complet n'a été négocié de manière aussi transparente et en aussi peu de temps". Il a aussi laissé entendre que l'atterrissage pourrait encore prendre plusieurs jours.

Motus sur le fond

La transparence dont parle le Français concerne avant tout les gouvernements des États membres, informés régulièrement au travers de leurs représentants permanents au Conseil. Le public, lui, n'aura été informé que dans les grandes lignes de l'agenda des rounds de négociation. Et dans cette phase finale, le contenu de la discussion reste juste effleuré: les pourparlers butaient toujours jusqu'à ce weekend sur les trois mêmes sujets - pêche, gouvernance et règles du jeu équitables. Y a-t-il eu des avancées notables depuis? Les négociateurs européens demeurent muets sur la question. Côté britannique, on indiquait laconiquement que "le processus est toujours en mouvement", même si Boris Johnson assure qu'un départ sans accord reste l'issue "la plus probable". Ce type d'affirmation entre dans le champ de la dramatisation de fin de négociation, mais il est impossible d'en évaluer la validité: le Premier ministre seul aura le mot de la fin.

Plus d'un an après l'adoption de la déclaration politique sur "la future relation", cadre de cette négociation, le projet d'accord fait environ 700 pages, et la négociation porte toujours sur "les derniers 3%" qui peuvent tout faire avorter. La question de la pêche, gardée pour la fin, reste l'élément le plus saillant politiquement. Même si elle ne représente que 0,1% du produit intérieur brut britannique, elle a une charge symbolique forte pour la puissance maritime britannique, alors que le gouvernement a promis de "reprendre le contrôle" de sa souveraineté.

La proposition de la Commission européenne de maintenir pour un an, en cas de no deal, les accès réciproques des marins aux zones de pêche, a été très froidement accueillie à Londres, alors que l'armée se tient prête à déployer dès le 1er janvier quatre navires de la Royal Navy dans la zone économique exclusive britannique pour y empêcher l'accès aux chalutiers étrangers.

Le sujet de fond le plus significatif est cependant ailleurs. L'Union européenne défend fermement des règles du jeu équitables (le "level playing field"), tandis que Londres ne veut pas voir entraver sa souveraineté nationale retrouvée. Pour les Européens, il ne s'agit pas seulement de s'assurer à court terme contre une révision à la baisse par Londres des normes sociales, environnementales ou portant sur les aides d'État, qui pourraient donner aux entreprises d'outre-Manche un avantage compétitif indu. Il s'agit encore d'assurer que le terrain de jeu reste équitable lorsque les normes de part et d'autre évolueront. "Cela ne veut pas dire que l'on va demander à chaque fois au Royaume-Uni de nous suivre, par exemple en matière de règles environnementales. Mais nous adapterons l'accès à notre marché en fonction de leurs décisions", indiquait Ursula von der Leyen la semaine dernière. Boris Johnson présentait de son côté cette intention européenne comme une volonté de "sanctionner" l'adoption de normes futures par un Royaume-Uni indépendant.

L'Europe tient la ligne

Le rapport de force dans cette négociation reste très inégal. D'un point de vue économique, le Royaume-Uni est de loin celui qui a le plus à perdre dans l'affaire – avec ou sans accord d'ailleurs. Et si certaines économies du continent seraient plus durement frappées par un no deal – l'Irlande, la Belgique (et surtout la Flandre), les Pays-Bas, l'Allemagne –, elles pourront compter sur la solidarité des autres, au travers d'un instrument spécial du prochain budget de l'Union européenne, la "réserve d'ajustement au Brexit": 5 milliards d'euros, dont la Commission européenne doit encore préciser les modalités de répartition.

La partie est d'autant plus difficile pour Londres que les Européens avancent groupés derrière la Commission, qui défend l'intégrité du marché intérieur à long terme avant les intérêts particuliers de court terme des États membres les plus exposés. La semaine dernière, Boris Johnson avait tenté sans succès de contourner Ursula von der Leyen en négociant en direct avec la Chancelière allemande Angela Merkel et le Président français Emmanuel Macron. Un revers. Même le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, perçu comme un allié de Londres sur le continent, avait pris la parole pour tenir la ligne: "Les capitales ne négocient pas, c'est [Michel] Barnier qui le fait, et il a tout notre soutien."