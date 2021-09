Cap sur Odessa pour le Belgica

En rade depuis fin mars à Zeebruges, le vieux navire scientifique belge va connaitre dès jeudi une nouvelle vie. Offert à l’Ukraine, il sillonnera désormais la mer Noire.

En fin de semaine, après 37 années de service actif, un millier de missions en mer et plus d’un million de kilomètres au compteur, le vieux navire scientifique Belgica va revoir une dernière fois la mer du Nord. À la chaîne depuis mars dernier dans la partie militaire du port de Zeebruges, le bateau attendait qu’on scelle son avenir. Plusieurs scénarios étaient sur la table. Son démantèlement, sa revente pour le prix du métal, sa transformation en musée…

8.000 km Le Belgica va faire un trajet de 8.000 km qui durera 27 jours pour rejoindre son nouveau port d'attache, Odessa.

Finalement, c’est à l’Ukraine qu’il a été cédé. Une décision intervenue cet été entre Bruxelles et Kiev et formalisée ce lundi par la signature de l'accord de transfert de propriété. À charge pour le Centre scientifique ukrainien pour l'Écologie de la mer, qui relève du ministère de la Protection de l'environnement et des ressources naturelles de ce pays, d’en assurer l’exploitation.

Croisière des trois mers

Jeudi, le navire quittera définitivement nos eaux territoriales. Il entamera son voyage vers son nouveau port d'attache: Odessa. "Pendant ce trajet de 27 jours et de plus de 8.000 km, qui le verra emprunter l’océan Atlantique, la Méditerranée et enfin la mer Noire, son nouvel équipage prélèvera divers échantillons d'eau de mer et de sédiments, il analysera les polluants rencontrés, il documentera les débris marins flottants et les microplastiques, il prélèvera des échantillons d'ADN pour évaluer la biodiversité des eaux traversées", précise Viktor Komorin, directeur du centre de recherche ukrainien.

"Je suis très heureux que le navire ait une seconde vie grâce à notre coopération avec le Centre scientifique ukrainien pour l'Écologie de la mer." Thomas Dermine Secrétaire d'État à la Politique scientifique fédérale

Cet ambitieux programme scientifique, intitulé "Croisière des trois mers européennes", ainsi que le transfert du navire sont organisés et financés par le projet UE/PNUD "European Union for Improving Environmental Monitoring of the Black Sea" (EU4EMBLAS).

Un nouveau Belgica en chantier

"Je suis très heureux que le navire ait une seconde vie grâce à notre coopération avec le Centre scientifique ukrainien pour l'Écologie de la mer", a indiqué lundi à Zeebruges Thomas Dermine (PS), le secrétaire d'État notamment en charge de la Politique scientifique fédérale. La gestion des campagnes scientifiques du Belgica dépendait en effet de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, un établissement scientifique fédéral.

