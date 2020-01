Carlos Ghosn: "C'était soit mourir au Japon, soit partir"...

Carlos Ghosn, l’ex-patron de Renault-Nissan-Mitsubishi, qui a fui le Japon, où il était assigné à résidence, indique que le Japon, en se débarrassant de lui, a voulu se soustraire à l’influence de Renault.

À l’occasion d’une conférence de presse ultra-médiatisée, Carlos Ghosn, l’ex-patron de Renault-Nissan-Mitsubishi, qui a fui le Japon où il était assigné à résidence, indique que le Japon, en se débarrassant de lui, a voulu se soustraire à l’influence de Renault.

"Pour la première fois depuis que le cauchemar a commencé, je peux enfin me défendre". Cheveux grisonnants, costume-cravate, l’ex-patron iconique de Renault-Nissan-Mitsubishi, l’un des fugitifs les plus recherchés du moment, a, en l’espace de deux heures, retrouvé un peu de sa gloire passée. À l’occasion d’une conférence de presse, la première depuis sa fuite le 30 décembre, Carlos Ghosn, face à un parterre de plus de 150 journalistes, a dit vouloir "laver son honneur" en donnant sa version des faits.

Carlos Ghosn a dénoncé un complot politico-industriel orchestré, selon lui par Nissan, de mèche avec les autorités japonaises.

Très ému, ce dernier s’est longuement épanché sur ces dures conditions de détention, marquées par de multiples interrogatoires "sans avocat pendant des heures" pour des accusations qui, dans la plupart des pays, "ne sont pas criminelles". Avant d’évoquer les pressions des juges contre lui et sa famille pour qu’il avoue les faits, il déclare que "c’était soit mourir au Japon, soit partir." Et il précise: "Je n’ai pas échappé à la justice, j’ai fui l’injustice."

"Aujourd’hui est un rappel poignant du jour où, il y a un an, je suis apparu devant les juges à Tokyo, où j’ai plaidé mon innocence contraint par des menottes et lié par une laisse autour de la taille", s’est-il souvenu. Enfin, comme l’avaient précisé ses avocats avant la conférence, aucun détail n’a filtré sur sa rocambolesque fuite du Japon, digne d’un James Bond. "Je ne veux pas exposer les gens qui m’ont aidé au danger", a-t-il insisté.

Complot politico-industriel

S’agissant de l’affaire dont on l’accuse, Carlos Ghosn a dénoncé, comme il l’avait déjà fait, un complot politico-industriel orchestré, selon lui, par Nissan, qui, toujours selon lui, était de mèche avec les autorités japonaises. "Mon épreuve de ces 14 derniers mois est le résultat obtenu par une poignée d’individus sans scrupule de Nissan avec le soutien du procureur de Tokyo", a-t-il insisté en citant le nom de plusieurs personnes proches du dossier.

Le franco-brésilo-libanais (il a les 3 nationalités) a expliqué que toute cette affaire avait à l’origine éclaté en raison des performances de Nissan "qui ont commencé à baisser au début de 2017", après qu’il se soit concentré sur le sauvetage de Mitsubishi en 2016. Il a par ailleurs estimé que la loi française dite Florange, qui a donné à l’État des droits de vote double au conseil d’administration, avait froissé les dirigeants de Nissan et les autorités japonaises. "Certains de mes amis japonais ont pensé que la seule manière de se débarrasser de Renault était de se débarrasser de moi."

Démonter les accusations

Accusé à la fois par la justice japonaise de dissimulation d’une partie de ses revenus et d’abus de confiance aggravé, Carlos Ghosn s’est appliqué à démontrer les plaintes en faisant référence à l’organigramme de Renault-Nissan. "Les fonds du PDG sont une ligne comptable dans le budget et je n’ai jamais signé un document approuvant un financement personnel", a-t-il assuré. "Quand on revoit le film, celui d’une arrestation sur la non-déclaration d’un revenu non décidé, non versé, c’est un peu louche."

Outre ces mises en causes nipponnes, l’ex-magnat de l’automobile fait également l’objet de deux enquêtes en France, dont l’une vise la privatisation du Château de Versailles, pour une soirée fastueuse lors du 15e anniversaire de l’alliance entre Renault et Nissan, le jour même de son propre anniversaire, et en 2016 pour son mariage.