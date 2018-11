Ce qui incommode la N-VA dans le Pacte migrations

Source de prospérité

Voilà pour le discours officiel. Rentrons maintenant dans le cœur de ce "Global Compact for safe, orderly and regular migration". On y trouve 23 objectifs et une cinquantaine d’engagements sur 34 pages. Dans son préambule, il insiste sur son caractère juridiquement non contraignant et sur le respect de la souveraineté des États. Basé sur la coopération internationale, le texte repose sur une vision positive de la migration. "La migration a fait partie de l’expérience humaine à travers l’histoire et nous reconnaissons qu’il s’agit d’une source de prospérité, d’innovation et de développement durable dans un monde globalisé", peut-on lire parmi ses principes de base. On estime ici que la politique menée par les États doit favoriser les impacts positifs de la migration. Le texte se base sur les droits de l’homme pour préciser que "réfugiés et migrants sont chacun porteurs des droits et libertés fondamentaux".