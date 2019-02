Ceci n'est pas le TTIP, et l'Europe s'active pour le négocier

Le Parlement européen penche en faveur d’une ouverture des négociations pour un accord de libre-échange avec les États-Unis. Sa commission du commerce international a approuvé la conclusion d’un accord commercial sous certaines conditions: Washington doit lever ses taxes d’importation sur l’aluminium et l’acier décrétées l’an dernier, et est prié de ne pas imposer de nouveaux tarifs. Car oui: Donald Trump se donne trois mois pour décider s’il augmente de 25% les importations de voitures et pièces détachées. La validation politique du mandat de négociation par le Parlement a été imprimée par les groupes conservateurs et libéraux (PPE (cdH), ALDE (MR) et ECR (N-VA)).