"Cette année, les vacances ne seront pas les mêmes"

L'Allemagne et une dizaine de pays du sud de l'Europe, des destinations touristiques, se sont réunis ce lundi par vidéoconférence pour discuter d'une réouverture des frontières permettant d'organiser des vacances d'été. Le retour à la normale sera graduel et ces vacances d'été n'auront rien à voir avec ce que nous avons connu.

Le 15 juin, une date clé

Une chose est certaine, le retour à la normale sera graduel . Et, comme souvent, l'Allemagne donne le ton. Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a organisé lundi une vidéoconférence avec une dizaine de pays pour parler des vacances d'été (Espagne, Italie, Autriche, Grèce, Croatie, Portugal, Malte, Slovénie, Chypre et Bulgarie).

La Belgique décidera "début juin"

Des pays plus sûrs que d'autres

Certaines destinations s'annoncent plus sûres que d'autres. La Grèce, grâce à un confinement strict et précoce, a lutté mieux que d'autres pays contre la pandémie. Elle déplore 163 morts pour plus de dix millions d'habitants. Pour Athènes, la relance du tourisme, représentant 18% du PIB, est cruciale. La Croatie est dans la même situation, avec 95 morts pour plus de quatre millions d'habitants.