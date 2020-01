Charles Michel: "Nous allons bâtir une Europe plus forte"

Les trois présidents des principales institutions de l'Union européennes, Charles Michel (Conseil), Ursula von der Leyen (Commission) et David Sassoli (Parlement) sont apparus unis vendredi, à quelques heures du Brexit, pour plaider en faveur d'un renforcement de l'Union européenne.

Le trio présidentiel au diapason

Aux côtés de l'Allemande, les présidents du Conseil européen, Charles Michel , et du Parlement, David Sassoli , étaient au diapason. Un fait rare tant les institutions furent divisées ces dernières années. L'objet de ce point presse, le jour du Brexit, était l'avenir de l'Europe .

" La journée d'aujourd'hui est une blessure pour chacun d'entre nous , a lâché David Sassoli, mais nous sommes à la veille d'une révolution , la révolution numérique, l'avenir de l'Europe, et la question de savoir comment nous allons développer l'Europe dans un cadre géopolitique ".

Renforcer l'Europe

Pour écrire leur partition de crise, les trois présidents s'étaient réunis la veille dans la maison de Jean Monnet pour une journée "mise au vert" , à Bazoches-sur-Guyonne, en France. L'idée n'était pas de débattre du Brexit, mais de préparer la Conférence sur l'avenir de l'Europe, les transitions climatique et numérique ainsi que le développement géopolitique de l'Union .

"A l'avenir nous devons davantage prendre en compte les attentes des citoyens ", a plaidé Charles Michel. Ce sera le but de la Conférence sur l'Avenir de l'Europe qui démarre le 9 mai , pour deux ans, et doit aboutir à une réforme de l'Union.

Si la montagne accouche d'une souris, la désillusion sera grande . Pour l'instant, le rapprochement inédit des trois institutions laisse entendre une volonté réelle de progresser . Mais il faudra que l'Union se détache de ses défauts , a laissé entendre Charles Michel, citant "la bureaucratie" et "le jargon" européen.

"Plus le Royaume-Uni essayera de dépasser les normes européennes, moins il aura accès au marché unique".

Relation future avec Londres

Le Brexit occupera les devants de la scène européenne au moins durant un an. L'UE et le Royaume-Uni négocieront leur relation future, le morceau dur étant un accord de libre-échange .

Charles Michel a averti les Britanniques. "Nous voulons garder la relation la plus étroite possible, a-t-il lancé, mais plus le Royaume-Uni essayera de dépasser les normes européennes, moins il aura accès au marché unique".