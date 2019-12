Charles Michel dans le chaudron du Parlement européen

Le président du Conseil européen Charles Michel intervenait pour la première fois devant le Parlement européen. L'accueil fut à la fois enthousiaste et critique, les groupes politiques soulignant le manque de progrès sur d'autres questions que le climat lors du dernier sommet européen.

Après avoir donné les résultats du dernier sommet, Charles Michel a résumé sa démarche en trois mots, "ambition, confiance et pragmatisme". "Je vous tends la main et forme le vœu que nous puissions mener ensemble un travail utile pour l’avenir du projet européen", a-t-il dit, invitant les élus à "développer une coopération institutionnelle de qualité".